Oristano

I dati pubblicati dal portale di epidemiologia dell’Istituto superiore di Sanità

Partito da Oristano, l’allarme per la presenza del virus della Febbre del Nilo si estende a tutta la Sardegna. Secondo le analisi dei servizi veterinari, infatti, non c’è zona nella quale non circoli il virus del West Nile sugli animali (vettori). Quanto alla circolazione nell’uomo, ai casi già resi noti nell’Oristanese se ne aggiunge uno a Cagliari, finora sconosciuto. Lo si apprende dai dati pubblicati da Epicentro, il portale di epidemiologia dell’Istituto superiore di Sanità, con i risultati delle attività di sorveglianza nei confronti del virus del West Nile aggiornati al 4 ottobre.

Sorveglianza sugli animali. In Sardegna è stata confermata la presenza del virus negli uccelli appartenenti a specie bersaglio. In particolare, 5 cornacchie nel Sud Sardegna, 2 a Sassari e una a Oristano. Complessivamente in tutta Italia sono stati rinvenuti 122 uccelli appartenenti alla specie bersaglio (cornacchia, gazza e ghiandaia) nelle province di Ferrara, Bologna, Ravenna, Venezia, Verona, Rovigo, Vicenza e Padova.

Analizzando invece gli uccelli selvatici, in Sardegna la presenza del virus è stata accertata in un pettirosso e un astore nella provincia di Oristano, un gheppio nel Nuorese, un gheppio e uno sparviero nel Sassarese.

Complessivamente nel territorio nazionale è stata confermata la presenza del WNV in 155 uccelli selvatici tra Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.

Dei 37 focolai clinici confermati negli equini, nessuno è stato accertato in Sardegna.

Quanto alle zanzare, la presenza del virus è stata confermata in 2 pool di zanzare catturate nel territorio di Oristano e un pool individuato nel territorio di Nuoro.

Sorveglianza umana. Il numero di casi umani di infezione da West Nile Virus è in crescita in Italia, anche se con una minore intensità. Dall’inizio di giugno 2022 sono stati confermati in totale 551 casi di infezione da West Nile Virus nell’uomo: erano 537 nel precedente bollettino.

Tra i 551 casi rientrano anche quelli accertati in Sardegna, 7 dei quali si sono manifestati nella forma neuro-invasiva. Nel report è inserito anche il decesso di una donna a Marrubiu.

I decessi complessivi notificati sono 31: oltre al caso della donna di Marrubiu, gli altri sono stati registrati in Piemonte (5), Lombardia (5), Veneto (16), Friuli-Venezia Giulia (1) ed Emilia Romagna (3).

Analizzando l’età, emerge che i sei casi registrati in provincia di Oristano (esclusa la donna deceduta) si riferiscono a persone della fascia di età tra i 65 e i 74 anni e a quella dai 75 anni in su, con una distribuzione paritetica (3 per ciascuna fascia di età).

Nel resto della Penisola i dati raccontano di 278 casi complessivi manifestati nella forma neuro-invasiva (oltre ai 7 casi sardi, sono stati 38 in Piemonte, 24 in Lombardia, 133 in Veneto, 5 in Friuli-Venezia Giulia, 67 in Emilia-Romagna, 3 in Toscana e uno in Sicilia); 83 sono i casi identificati tra i donatori di sangue (14 Piemonte, 25 Lombardia, 26 Veneto, 18 Emilia-Romagna), 179 casi di febbre (4 Piemonte, 10 Lombardia, 150 Veneto, 12 FriuliVenezia Giulia, 2 Emilia-Romagna e un caso importato dalla Spagna), 10 casi sintomatici (uno in Lombardia, 8 Veneto, uno Friuli Venezia Giulia) e 1 caso asintomatico (1 Veneto).

Il primo caso umano della stagione è stato segnalato dal Veneto, a giugno nella provincia di Padova.