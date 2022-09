Oristano

Interventi decisi dalla Provincia in seguito ai monitoraggi. C’è un calendario solo per la città di Oristano

Prosegue la campagna di disinfestazioni predisposta dal Settore Ambiente della Provincia di Oristano contro gli insetti alati e in particolare le zanzare, per ostacolare la diffusione del virus della Febbre del Nilo, dopo i recenti casi scoprti in città e a Simaxis.

Gli interventi sono stati eseguiti questa mattina all’alba a Santa Giusta e ad Arborea.

A Santa Giusta gli insetticidi sono stati spruzzati nell’area dietro al Municipio e nelle vie vicine. Ad Arborea invece gli operai della Provincia sono intervenuti nelle aree del campeggio S’Ena Arrubia, sul lungomare e nella adiacente pineta e all’interno del cimitero comunale.

Le operazioni nei centri abitati della provincia di Oristano non sono programmate secondo un calendario prestabilito. L’Ente provinciale ha fatto sapere che sono state organizzate sulla base dei risultati dei monitoraggi eseguiti periodicamente nelle zone sensibili, in caso di aumento della popolazione di insetti alati (nel caso specifico di zanzare).

A Santa Giusta l’intervento ha coinciso anche con una necessità segnalata dal Comune: “A breve ci sarà la festa di Santa Severa e avremo ospite il sindaco di Scraffingiu, per uno spettacolo comico che richiamerà un gran numero di persone”, ha spiegato il sindaco Andrea Casu: “l’intervento contro le zanzare era opportuno”.

“Le operazioni hanno coperto una vasta zona”, continua Casu: “dietro le ex cucine Anas, l’area camper e la piazza della festa, tra le altre”.

Un programma di disinfestazioni è stato stilato, invece, per quanto riguarda il capoluogo. Oggi a Oristano si è intervenuti in un’area delimitata da via Cagliari, via Solferino, via Ricovero, via Sardegna e via Satta. Domani si proseguirà nell’area cpompresa tra via Solferino, via Vandalino Casu, via Ghilarza, via Gialeto e via Tempio.

Venerdì 16 settembre sarà la volta della zona all’interno dei limiti individuati dalle vie Gialeto, Tempio, piazza Torrente, via Laconi, via Sa Sartiglia e via Cagliari.

Si proseguirà sabato 17 settembre nella zona delimitata da viale Repubblica, via Cagliari, viale San Martino, piazza San Martino, via Agostino Ibba, via Lisbona e via del Porto.

Lunedì 19 settembre gli interventi di disinfestazione proseguiranno nella zona compresa tra viale San Martino, piazza San Martino, via Agostino Ibba, via Lisbona, via del Porto e via Cagliari.

La Provincia ricorda che i trattamenti di disinfestazione contro gli insetti alati saranno effettuati a partire dalle 3,30 sino alle ore 6,30 della mattina. Durante il trattamento dovranno essere adottate alcune precauzioni: tenere chiuse porte e finestre, non circolare durante l’erogazione dell’insetticida, mettere al riparo eventuali piccoli animali domestici, panni stesi e oggetti utilizzabili da bambini e adulti; non consumare frutta e ortaggi eventualmente contaminati per almeno 6 giorni avendo cura, dopo tale periodo, di lavarli accuratamente.

L’Ente precisa che la propria attività di prevenzione è svolta nelle aree pubbliche, ma spesso i focolai presenti in ambito privato hanno un forte ruolo sulle infestazioni.

“Anche i cittadini”, si legge in una nota, “sono chiamati ad adottare un comportamento adeguato e corretto tale da evitare la presenza di acque stagnanti nei propri giardini e in aree private”.

Mercoledì, 14 settembre 2022