Febbre del Nilo, c’è il primo caso assoluto nel Cagliaritano: contagiato un anziano

C’è il primo caso assoluto di Febbre del Nilo in provincia di Cagliari. A risultare contagiata una persona anziana, che ha più di settantacinque anni, come è riportato nel bollettino settimanale dell’Istituto superiore di sanità. Le analisi hanno lasciato poco spazio ai dubbi, e ieri è arrivata la certificazione definitiva da Roma. Il caso risale al quattordici settembre scorso, quando è stato diagnosticato dal laboratorio del Policlinico di Monserrato, che è l’unico punto regionale di riferimento per i casi di West Nile. Sicuramente l’uomo era ricoverato in un ospedale, dove è stato appurato il contagio, poi confermato dall’equipe del polo monserratino.