Oristano

Gravi conseguenze neurologiche per almeno altri tre pazienti dimessi dall’ospedale

Una seconda vittima con la Febbre del Nilo in provincia di Oristano. Si tratta di un uomo di 89 anni, di Oristano, al quale la malattia era stata accertata alla fine del mese di agosto, mentre si trovava ricoverato all’ospedale San Martino. L’uomo è deceduto in una residenza sanitaria assistita della provincia, dov’era stato trasferito.

Si tratta della seconda vittima nell’Oristanese nel giro di tre settimane, dopo il decesso della donna di Marrubiu, avvenuto a Cagliari: anche in questo caso si era proceduto al trasferimento dall’ospedale San Martino, in seguito alla comparsa dei sintomi del virus della Febbre del Nilo.

L’anziano di 89 anni era stato ricoverato all’ospedale di Oristano lo scorso 23 agosto. L’accertamento del contagio è avvenuto quasi una settimana dopo.

A quanto si è appreso l’uomo soffriva anche di un’altra patologia.

La figlia, che lo ha assistito fino all’ultimo, ha raccontato delle gravi lesioni di carattere neurologico causate dalla malattia: “Mio padre era in stato comatoso e poi è entrato in stato soporoso, non riusciva a parlare e aveva dolori ovunque”. Poi il drammatico epilogo: il decesso dell’uomo.

“Finché non si è sentito male, mio padre era in perfetta forma”, ha raccontato la figlia. “Faceva una passeggiata tutte le mattine, da casa nostra in campagna, fino a piazza Roma. Ha fatto anche le vacanze con l’Auser a Torre Grande”.

Dal mese di giugno, almeno altri tre pazienti contagiati dal virus della Febbre del Nilo sono usciti dall’ospedale con lesioni gravissime di carattere neurologico: alcuni hanno dovuto ricorrere ai ricoveri in strutture assistite.

Nel territorio provinciale finora sì è avuta notizia di 8 casi di contagio dal virus della Febbre del Nilo: uno a Simaxis, cinque a Oristano, uno a Riola Sardo e uno a Marrubiu.

Giovedì, 20 ottobre 2022