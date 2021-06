FdI: “Subito le assunzioni dei precari nei Consorzi di bonifica”

E i sindacati proclamano lo stato di agitazione “Basta ritardi e siano rispettate le leggi”. Fratelli d’Italia Sardegna passa all’attacco: “I Consorzi di Bonifica devono stabilizzare il personale avventizio in applicazione della delibera della Giunta Regionale n. 14/09 del 16/04/2021” , tuonano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Fausto Piga, Francesco Mura e Nico Mundula a sostegno della vertenza che vede protagonisti i lavoratori precari del Consorzio di Bonifica, circa 200 lavoratori, la maggior parte dei quali in servizio presso i Consorzi di bonifica della Sardegna Meridionale e di Oristano: personale che, nel corso degli anni, hanno sempre assicurato con professionalità le attività fondamentali per i Consorzi nel settore della manutenzione delle reti idriche agricole, personale che, nel corso degli anni, ha acquisito il diritto all’assunzione ai sensi della normativa di riferimento

Una vicenda, come rimarcato dagli esponenti di Fratelli d’Italia, che va avanti da oltre trent’anni e che negli ultimi anni ha registrato l’attenzione del giudice del lavoro “I soldi ci sono, ben 2 milioni di euro stanziati dalla Regione Sardegna diversi mesi fa in favore dei Consorzi di bonifica della Sardegna, ora è necessario garantire tempi certi per le stabilizzazioni senza più tergiversare” Nel frattempo a muoversi ci sono anche i sindacati che in una nota congiunta a firma della Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale di Consorzi di Bonifica della Sardegna. Lunedì, 28 giugno 2021 L'articolo FdI: “Subito le assunzioni dei precari nei Consorzi di bonifica” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano