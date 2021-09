«La coerente azione politica della nostra leader Giorgia Meloni – dichiara il Coordinatore Provinciale di Fratello d’Italia Marco Porcu – ci consente di attrarre anche nei territori tutti coloro i quali si riconoscono nei nostri ideali e nei nostri progetti per il futuro. Per questo ringrazio Fausto Dentoni, Chiara Contu, Tonio Angius e Gigi Meloni, per il lavoro svolto e per quello che verrà, sempre nell’interesse di Selargius, garantendo, con lealtà, pieno sostegno al Sindaco Concu e alla sua Giunta» conclude Porcu.

