FdI incontra gen. Corbellotti,'grati per lavoro carabinieri' - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GEN - Una delegazione di Fratelli d'Italia Cagliari ha incontrato oggi il comandante provinciale dei Carabinieri, il generale Luca Corbellotti, per "rappresentare, per suo tramite, a tutta l'Arma la nostra gratitudine per l'attività svolta nel territorio, anche alla luce dei recenti risultati ottenuti con l'arresto di Matteo Messina Denaro". Lo ha comunicato la coordinatrice regionale del partito, Antonella Zedda. Della delegazione hanno fatto parte, tra gli altri, l'assessore regionale dell'Ambiente Marco Porcu, il sindaco del capoluogo Paolo Truzzu e il capogruppo in Consiglio regionale Fausto Piga. "Il lavoro di tutte le forze dell'ordine e della magistratura è fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata - ha sottolineato Zedda nei confronti della quale non bisogna mai abbassare la guardia. Nelle prossime ore in ogni provincia della Sardegna una rappresentanza di Fratelli di Italia farà visita in un comando dei carabinieri". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna