FdI denuncia il pericolo in via Ravenna: un tombino scoperto a Quartu, record nella città delle buche.

“Da più di un mese nella via Ravenna è presente un tombino scoperto. Più volte i cittadini, anche a seguito di una caduta, hanno segnalato il pericolo alle autorità competenti ma come troppo spesso accade ha prevalso il silenzio e l’immobilismo. Il direttivo cittadino di Fratelli d’Italia auspica un intervento immediato per porre in sicurezza il tombino e la creazione di un servizio di pronto intervento per porre rimedio alle situazioni più gravi. Segnaliamo anche la precaria situazione di tante strade, in particolar modo un’arteria importante come viale Colombo”, sottolinea il coordinatore cittadino Gianni Tanca.