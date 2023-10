Favoreggiamento della prostituzione, don Giovanni Usai condannato anche in appello

Cagliari

La pena è stata ridotta da sette a cinque anni

È stato condannato in appello a cinque anni di reclusione don Giovanni Usai, l’ex responsabile della comunità Il Samaritano di Arborea. Tre anni fa, in primo grado, il religioso era stato condannato a sette anni per favoreggiamento della prostituzione.

Nelle scorse ore è arrivato il pronunciamento dei giudici della prima sezione della Corte d’Appello di Cagliari.

Erano stati i legali di don Usai, Anna Maria Uras e Gabriele Satta, a ricorrere in appello.

L’inchiesta era partita 13 anni fa. Il sacerdote era stato arrestato nel 2010 con l’accusa di violenza sessuale e favoreggiamento della prostituzione, in seguito alla denuncia di una donna ospitata nella comunità.

Al processo di primo grado era stato assolto dall’accusa di violenza sessuale.

Sabato, 28 ottobre 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviare alla Redazione di Linkoristano un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta

Fonte: Link Oristano