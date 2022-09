Le attività investigative, svolte anche attraverso il monitoraggio degli spostamenti e degli incontri sul territorio dei diversi soggetti coinvolti, hanno permesso inoltre di far emergere riscontri circa condotte usurarie denunciate da alcuni imprenditori in difficoltà.

Il provvedimento firmato dal Gip del Tribunale di Brescia, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, dispone la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari nei confronti di 33 indagati, nonché il sequestro finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di oltre 6,5 milioni di euro.

Coinvolte più di 30 persone, con una lunga serie di ipotesi di reato a partire dall’associazione per delinquere, con l’aggravante di aver agevolato le attività di una nota cosca ‘ndranghetistica del crotonese, in relazione a condotte di usura, ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento, nonché reati tributari e fallimentari.

Perquisizioni e sequestri di beni anche in Sardegna questa mattina per un’inchiesta in corso a Brescia su un giro di fatture false per oltre 20 milioni di euro, con ramificazioni in una dozzina di province tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Umbria, Basilicata e Calabria.

Fonte: Link Oristano

