Olbia

Evasione per 3,65 milioni, otto persone denunciate dalla Guardia di finanza

Una società di Olbia che per il Fisco forniva personale ad altre aziende – soprattutto nel Trevigiano – secondo la Guardia di Finanza era una scatola vuota, creata solo per emettere fatture false e consentire a numerose ditte di evadere le imposte dirette e l’Iva, oltre che sottrarsi agli adempimenti previdenziali.

A conclusione di una complessa indagine durata due anni, coordinata dalla Procura di Tempio Pausania, i finanzieri del Gruppo di Olbia hanno denunciato otto persone per diversi reati fiscali, riciclaggio e interposizione fraudolenta di manodopera.

I sospetti erano nati fin dai primi accertamenti: la società gallurese, intestata ad un cittadino romeno, appena costituita aveva emesso fatture per operazioni rilevanti. In appena due anni, l’amministratore della società ha presentato dichiarazioni dei redditi per volumi d’affari milionari: nel biennio 2017-2018 sono state emesse fatture per la prestazione di manodopera per oltre 3 milioni di euro.

Prestazioni fornite solo sulla carta, visto che che i lavoratori venivano gestiti direttamente dalle imprese del Nord-Est. In pratica, attraverso la creazione di una società di comodo intestata ad un prestanome, la quale formalmente forniva personale specializzato, si spostavano gli obblighi fiscali e contributivi in modo fittizio ed illecito in capo ad un soggetto che non avrebbe mai assolto a tali obblighi.

I contratti per inesistenti “prestazioni di servizio” in luogo della reale “fornitura di manodopera” in questo caso – secondo le stime della Guardia di finanza – hanno permesso un’evasione fiscale per oltre 3 milioni di euro di imponibile e oltre 650 mila euro di Iva.

Sabato, 29 ottobre 2022