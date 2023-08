Fatta ubriacare e violentata dal branco a 19 anni, arrestati 7 ragazzi

Una storia orribile di violenza quella capitata a una giovanissima ragazza di 19 anni a Palermo. Sette ragazzi palermitani avrebbero fatto ubriacare e poi violentato a turno la giovane nel corso di una serata in compagnia nel centro della capoluogo siciliano. I colpevoli di questo terribile episodio, accaduto lo scorso luglio, hanno ora un volto e sono stati arrestati dai carabinieri nelle scorse ore. Tra i colpevoli anche alcuni minorenni, accusati ora di violenza sessuale di gruppo. Indagini portate avanti per settimane grazie alla vittima che ha denunciato dando supporto fondamentale alle indagini e al lavoro in sinergia dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi insieme ai colleghi della Stazione Brancaccio, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica.