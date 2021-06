Fassoneria in Musica: serate di musica dal vivo e buon cibo vi aspettano alla Fassoneria Cagliari 

Nella magica terrazza sita nel cuore della città, assisterete a delle serate musicali a tema, in cui si alterneranno quattro artisti noti nel palinsesto isolano, quali : Yana, bellissima e bravissima artista pop e urban, Juri Deidda che con le sue note raffinate darà vita a un’atmosfera unica con la musica Sax, Alice Marras performer dalla voce incredibile e, ultimo ma non per importanza Flavio Secchi, che ogni sera dedicherà il suo tributo a un cantautore italiano con la sua voce. Il nostro cibo resterà il protagonista indiscusso della serata, che speriamo di rendere, complici gli artisti e le notti stellate, indimenticabile per chi sceglierà la Fassoneria Cagliari. Adesso manchi solo tu.

