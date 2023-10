Farris sindaco, il via libera del Gran Maestro della Massoneria: "L'uomo giusto per Cagliari"

Farris sindaco, il via libera del Gran Maestro della Massoneria cagliaritana: “L’uomo giusto per Cagliari”. La campagna elettorale per Cagliari è già cominciata. ma intanto arriva un endorsement importante dal numero uno dei massoni cagliaritani: “L’avvocato Giuseppe Farris, sarà il nuovo inquilino di palazzo Bacaredda?

Io spero proprio di Sì!

Con me lo sperano tutti quelli che amano la città di Cagliari e sono stufi nello sconquasso in cui sta vivendo. Ieri la stampa ha fatto una carrellata di nomi, di tutto rispetto naturalmente, ma sono convinto che il nome giusto sia quello dell’avvocato Farris.

Oltre alla sue indiscusse capacità che ha abbondantemente dimostrato, ciò che mi piace, sono due punti, il primo in assoluto è che non è un mestierante della politica, bensì un affermato professionista che ha uno studio legale ben avviato. Il secondo è che non sono stati i palazzi romani ad imporre il suo nome, ma lui è sceso in campo con un alto senso civico, come una chiamata alle armi lui la ha definita.