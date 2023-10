Farina e ceci ai bimbi della new star in Kenya in ricordo di Simone, Giorgia, Najibe, Alessandro e Erik

L’idea è stata di Rosellina Capizzo, “ho deciso di donare dove ci sono i bambini che ho scolarizzato”. Un mese fa esatto la cronaca raccontava del terribile incidente stradale, avvenuto in viale Marconi, in cui hanno perso la vita quattro ragazzi che, di rientro da una serata trascorsa in allegria, i loro sogni e progetti per il futuro si sono spezzati all’improvviso sull’asfalto maledetto che già troppe croci segna lungo il suo percorso. Pochi giorni dopo, un altro ragazzo, Erik Masala, in circostanze diverse, ha lasciato amici e parenti, per sempre, soli con il ricordo indelebile di una vita che innanzi a se aveva ancora tanto da trascorrere. Ragazzi che sono entrati nel cuore di tutti, anche di chi non li ha mai conosciuti, e che hanno dedicato pensieri e gesti in loro ricordo, come quello della cagliaritana Capizzo. “Un grazie speciale alla presidentessa Ptr Cintya, alla vice presidente Maura Mallus e a tutte le persone che sono lì e si prendono cura di tutti i bambini sapere che loro stanno bene mi da tanto sollievo grazie di cuore” ha comunicato la donna attraverso la sua pagina social. L’iniziativa è stata condivisa dai familiari dei giovani: “Sono grata, sono commossa

Sei davvero speciale. Voglio dirti solo una piccola parola, per tutti i grandi gesti che hai fatto per il mio amato figlio, per Najibe, Simone e Giorgia…Grazie. Spero di avere al più presto l’occasione per ringraziarla di persona” ha espresso la mamma di Alessandro, Giuseppina Russo.