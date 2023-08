Far West in piazza Matteotti a Cagliari, in carcere due minorenni

Sono due migranti minorenni di 16 e 17 anni i responsabili dell’accoltellamento avvenuto ieri sera in piazza Matteotti a Cagliari in cui è stato ferito gravemente al volto, allo zigomo sinistro, un 19enne straniero, ricoverato in ospedale anche se non in pericolo di vita: trasportato al Santissima Trinità in codice rosso, è stato operato nella notte con un delicato intervento di chirurgia maxillofacciale. I due minorenni, ospiti di una struttura di accoglienza, sono accusati di lesioni gravissime. Gli agenti della squadra volante di Cagliari sono riusciti a individuare alcuni testimoni che sono stati ascoltati dagli investigatori della squadra mobile e, grazie al loro racconto, sono riusciti a individuare i due fermati.

Secondo la ricostruzione della polizia il 17enne avrebbe distratto la vittima e il 16enne lo avrebbe colpito al viso. Sconosciute le ragioni della lite. I due, dopo aver scatenato la lite nella solita e ormai proibitiva piazza Matteotti, sempre più insicura, sono fuggiti e rientrati dopo qualche ora nella struttura di accoglienza. Proprio qui, ad aspettarli, c’erano gli agenti che li hanno arrestati e portati nel carcere minorile di Quartucciu.