Fanno sesso fuori dalla macchina alla presenza di un bambino di 3 anni, denunciati

Sarà il caldo che toglie il freno alle inibizioni , ma di certo l’episodio accaduto a Bacoli, in provincia di Napoli, anche se non è il primo resta sicuramente singolare e fuori da ogni logica. Nei giorni scorsi una coppia di giovani è stata vista fare sesso in strada mentre erano appoggiati alla loro auto e in presenza del bambino di lei di soli 3 anni che era in macchina. I passanti hanno ovviamente notato la scena e hanno filmato tutto. Questo ha permesso non solo che il video facesse il giro del web ma anche i due venissero identificati: si tratta di due giovani di Pozzuoli, 36 anni lui, 26 lei.

Adesso dovranno rispondere non solo, come prevedibile, di atti osceni in luogo pubblico ma anche di corruzione di minore, data la presenza del piccolo , per il quale sono stati già allertati i servizi sociali.