Fanghi a Magomadas, il Comitato Ambiente Planargia si prepara al processo di settembre contro la Geco

Stasera assemblea per il rinnovo delle cariche, a tre anni dal sequestro dell’impianto

Si torna a parlare del caso Geco, a tre anni dal sequestro preventivo dell’impianto per la lavorazione dei fanghi di depurazione, nella zona industriale di Magomadas, in località San Pietro. Oggi – sabato 1° luglio – il Comitato Ambiente Planargia guidato dal presidente Franco Sechi si ritroverà in assemblea per rinnovare le cariche sociali e fare il punto sulle vicende legali. L’appuntamento è alle 19, al Centro di aggregazione sociale di Magomadas.

A settembre ci sarà l’udienza predibattimentale con la giudice Paola Bussu. All’amministratore unico Leonardo Galleri sono contestate le ipotesi di reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e getto pericoloso di cose/emissioni non autorizzate.

Secondo la Procura di Oristano, sarebbero state sversate in tre terreni in agro di Tinnura e Magomadas “complessive 7.013 tonnellate di fanghi di depurazione miscelati con residui di frantumazione di inerti, da considerarsi a tutti gli effetti di legge ‘rifiuti’ (speciali non pericolosi) e non ‘ammendante’, in tal modo effettuando uno smaltimento illecito degli stessi”.

Inoltre, viene contestata la diffusione nell’area contigua dell’impianto e nei centri abitati di Tinnura, Magomadas, Flussio e Tresnuraghes di “emissioni odorose nauseabonde, che creavano agli abitanti… rilevanti molestie e fastidi e in alcuni casi anche problemi di salute”.

Stanno partecipando all’azione legale – oltre a privati cittadini – Italia Nostra Sardegna, Isde Sardegna, Adiconsum Sardegna e il Grig (Gruppo di Intervento Giuridico). Sono coinvolti i Comuni di Magomadas, Tinnura e Flussio.

Inizialmente fissata per l’8 giugno, l’udienza predibattimentale è stata rinviata al 15 settembre. Nelle scorse settimane il giudice Marco Mascia si era astenuto, perché aveva fatto parte del collegio del tribunale del Riesame che si era occupato della richiesta di dissequestro. La Geco ha depositato istanza di oblazione.

Sabato, 1° luglio 2023