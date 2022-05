“Un fronte comune che sta sempre più estendendosi tra i diversi soggetti istituzionali”, ha concluso Casula, “sia religiosi che civili, mettendo in correlazione il percorso che l’amministrazione comunale di Bosa sta svolgendo nell’ambito del sociale, come anche nelle politiche di sviluppo economico e culturale del territorio, soprattutto dopo la drammatica situazione economica causata dai gravi incendi verificatisi nel Montiferru e nella Planargia”.

Circa due ore di dialogo molto partecipato che ha messo in rilievo la volontà condivisa di coinvolgere i soggetti parte attiva della società. È da salutare con favore il ruolo di aggregazione che la diocesi di Alghero-Bosa sta svolgendo con la sua presenza più concreta fuori dal sagrato, senza barriere, coinvolgendo il più possibile anche chi non fa parte della comunità ecclesiastica.

Per questo il sindaco di Bosa ha richiamato il principio della sussidiarietà, quale fattore regolatore delle competenze ai vari livelli delle istituzioni, in grado di garantire la maggiore partecipazione, autonomia e responsabilità delle comunità interessate sia in ambito locale che regionale e statale.

Ed è così che il Comune di Bosa ha recentemente ospitato l’incontro del vescovo, padre Mauro Maria Morfino, con i sindaci della Planargia e del Montiferru. Un territorio che comprende 14 Comuni cui fanno capo oltre 17 parrocchie. Un ascolto che si è rivelato estremamente importante in virtù delle problematiche emerse e, soprattutto, per gli entusiasmi suscitati nella comune volontà di proseguire nel confronto, dialogo e collaborazione con la diocesi di Alghero-Bosa, pensando alla possibilità di creare nuove opportunità di crescita culturale, economica e sociale dei rispettivi territori.

Il vescovo Mauro Maria Morfino e il sindaco di Bosa Piero Casula

Fonte: Link Oristano

