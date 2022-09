Famiglia inglese cerca di rubare sabbia a Villasimius: “Veniamo qui da 10 anni, l’abbiamo sempre fatto”

La loro casa, in Inghilterra, et impreziosita da chissà quante bottigliette piene di sabbia sarda. Almeno dieci, stando a ciò che una famiglia di turisti inglesi ha detto agli agenti della polizia Locale di Villasimius dopo essere stata scoperta con una bottiglia piena della preziosa sabbia del litorale di Campulongu: “Veniamo qui da dieci anni e l’abbiamo sempre fatto non conoscendo il divieto”. A raccontare l’episodio, l’ennesimo di furti di sabbia da parte di vacanzieri, sono le Guardie ambientali della Sardegna: “Un atteggiamento sprezzante, arrogante e poco rispettoso della terra che li ospita. La segnalazione è arrivata alla polizia locale da parte di un cittadino di Villasimius presente in spiaggia”, raccontano le guardie.

Gli agenti sono arrivati nel giro di pochi minuti e hanno staccato una multa di mille euro ai turisti. “Speriamo che ora abbiano imparato la lezione, un grazie in particolare a chi non si è voltato dall’altra parte e ha segnalato il furto alla polizia Locale, contribuendo alla lotta per contrastare questo fenomeno da molti sottovalutato e molto difficile da controllare, visto l’enorme presenza di turisti e non sulle spiagge, le segnalazioni sono importanti e soprattutto mai girarsi dall’altra parte quando si assiste ad un fatto a discapito dell’ambiente che ci circonda”.