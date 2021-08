Famiglia in gommone salva una poiana che rischia di annegare

L'esemplare è stato soprannominato Bice, dal nome della bimba che l'ha avvistata

VILLASIMIUS. Un giovane esemplare di poiana stremata, tanto che non riusciva a riprendere il volo e sicuramente avrebbe fatto una brutta fine è stata avvistata da Bice, una bambina di Cagliari, che insieme ai genitori stava facendo una escursione in gommone al largo di "Is Piscareddus" (i Pescatelli) tra Campus e Porto San Rudi nell'area marina protetta di Capo Carbonara. Il rapace e' stato recuperato dagli agenti del corpo forestale e di vigilanza ambientale della base logistica operativa navale (Blon) di Villasimius che l'hanno affidata a un veterinaio che ha provveduto a rifocillarla. Alla poiana è stato messo il nome di Bice. L' uccello sarà rimesso in libertòà non appena si sarà completamente ristabilito (Gian Carlo Bulla)

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

