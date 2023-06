“Fame zero”, a Gonnosnò il festival fra prodotti locali e sostenibilità alimentare

Gonnosnò

Degustazioni e riflessioni per “2GiareExpo”, tra gli ospiti il giornalista Stefano Liberti

Tutela dei sapori e dei prodotti locali ma soprattutto un importante messaggio: è un dovere etico evitare ogni spreco e garantire l’accesso al cibo a tutti, in ogni parte del mondo. In quest’ottica si muove l’edizione 2023 di “2GiareExpo” in programma sabato 24 e domenica 25 giugno a Gonnosnò.

Non sarà una semplice sagra o rassegna enogastronomica, come fa capire il titolo scelto per l’evento, “Fame zero”. Sarà un festival sulla sostenibilità alimentare e ma anche ambientale quello proposto dal Consorzio turistico “Due Giare”, che ne ha affidato l’organizzazione alla società benefit Nabui.

Tanti gli ingredienti. Le degustazioni saranno per un numero limitato di visitatori ma in programma ci sono anche diversi laboratori e musica. E soprattutto si parlerà tanto, specialmente di cibo e di temi collegati, a partire dall’intervento del giornalista Stefano Liberti, che sarà protagonista di un importante momento di dialogo e confronto in programma per la prima giornata.

“Il cibo oggi deve essere un contenuto culturale, attraverso il quale veicolare messaggi che hanno a che fare con le sfide globali”, ha spiegato Tomaso Ledda di Nabui, nell’incontro di prenotazione dell’evento. “Come società benefit impegnata nell’innovazione sociale, abbiamo scelto l’obiettivo 2 dell’Agenda per lo Sviluppo sostenibile, Fame zero, come bussola per orientare noi stessi e gli attori locali verso dei percorsi di consapevolezza. La presenza di un ospite di prestigio come Stefano Liberti va in questa direzione”.

“Nella due giorni”, ha aggiunto il presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda, “ci porremo tante domande. Come anche noi possiamo dare il nostro contributo per combattere la fame nel mondo? E come le produzioni locali si possono sposare con i dettami dell’Agenda per lo Sviluppo sostenibile?”.

Un altro piccolo spunto di riflessione sarà una tovaglietta di carta, offerta ai visitatori nel “2GiareExpo”. “Per ogni paese una parola”, spiega Ledda, “che richiama un prodotto locale, un sapore o una caratteristica di quella comunità che potrebbe essere adottata dai ristoratori del territorio per il futuro”.

Idee, progetti, confronti. Perché il “2GiareExpo” sarà anche il festival del dialogo e della parola, del confronto e della partecipazione. Il sipario si alzerà sabato 24 alle 16 con due laboratori su pane e pani saba, a cura delle Pro loco di Pompu e Sini, nel museo etnografico della civiltà contadina; obbligatoria la prenotazione per partecipare.

Alle 17,30 nell’anfiteatro comunale la tavola rotonda sul tema del festival. Previsti gli interventi del presidente Zedda, del sindaco di Gonnosnò Ignazio Peis, dell’antropologa culturale Alessandra Guigoni, di Sara Porru, project manager e funzionaria del Comune di Nuoro, responsabile di SchoolFood4Change, progetto di sostenibilità alimentare in ambito scolastico legato alle mense. Interverranno anche Salvatore Boeddu (funzionario del Comune di Nuoro, responsabile di E.Wa.S – Soluzioni per l’Ambiente e per l’acqua in Uganda, progetto di cooperazione internazionale) e Matteo Illotto, della cooperativa di comunità vitivinicola “Sa Mussura”.

“La tavola rotonda”, spiega Zedda, “affronterà il tema dell’evento coniugando lo sguardo globale e quello locale e mettendo allo stesso tavolo, istituzioni, accademici e imprese”.

Alle 19 sempre nell’anfiteatro l’ospite speciale del “2GiareExpo”: Stefano Liberti, giornalista, scrittore e documentarista, scrive su media nazionali e internazionali tra cui Internazionale, l’Espresso, Le Monde diplomatique, Al Jazeera, El Pais semanal. A Gonnosnò parlerà di temi legati al cibo e alla sostenibilità alimentare, forte di numerose e importanti esperienze passate. Liberti è infatti autore di inchieste di geopolitica, che hanno spesso come centro temi quali l’immigrazione, il mercato alimentare, lo sfruttamento del suolo e dell’ambiente. Il suo libro del 2008 “A sud di Lampedusa. Cinque anni di viaggi sulle rotte dei migranti” gli è valso il Premio Indro Montanelli, mentre “Land grabbing. Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo”, pubblicato nel 2011, è stato tradotto in più di dieci paesi.

Sempre sabato, dalle 20.30, degustazione a pagamento del panino “come lo fanno a Gonnosnò” e alle 21.30 la musica di Randagiu Sardu grazie alla collaborazione con l’associazione “Palazzo d’Inverno”.

Domenica 25 giugno alle 11 ci sarà l’apertura delle esposizioni nel centro di Gonnosnò, nel corso Umberto, con il mercato delle imprese della zona e la vendita dei loro prodotti alimentari. A seguire, Pro loco e volontari di tre Comuni del Consorzio – Baradili, Villa Verde e Usellus – proporranno esposizioni di natura culturale. Dalle 13.30 degustazioni per i sapori di Gonnosnò, Pompu, Albagiara, Nureci, Villa Sant’Antonio, Curcuris, Sini, Baressa e Senis: degustazioni gratuite ma per un numero limitato di ospiti. Ogni visitatore potrà scegliere l’offerta culinaria di due paesi. Sempre alle 13.30 lo spettacolo itinerante “Musica all’improvviso”.

“Siamo molto soddisfatti”, ha chiuso il presidente Zedda, “il nostro Expo torna dopo tre anni di pausa e con un tema così importante. Ringraziamo le Pro loco per la loro collaborazione”. Ringraziamenti ai quali si è unito il primo cittadino di Gonnosnò Ignazio Peis: “Siamo onorati di ospitare un festival, che sarà una vetrina per l’intero territorio”.