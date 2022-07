Falsi investimenti e truffa milionaria, giudizio immediato per l’ex broker di Sinnai e mezza famiglia

Giudizio immediato per Roberto Diomedi, la sorella Barbara, il fratello Fabrizio, Valentino Deidda, Erika Lecca e Gianni Da Ros. A deciderlo è stata il gip, Ermengarda Ferrarese. L’ex broker 51enne di Sinnai e le altre quattro persone sono accusate di aver imbastito una mega truffa grazie allo “schema Ponzi”. Incassi di quattro milioni e mezzo di euro ottenuti con falsi investimenti. Le vittime, circa cinquemila persone, hanno dato a Diomedi soldi, fidandosi delle sue promesse. Stando alle indagini, le truffe sarebbero andate avanti dal 2017 al 2020: meeting stratosferici in località esclusive, eventi ultramondani e varie visite a Dubai. Peccato che solo pochi fortunati abbiano visto aumentare i loro conti in banca, mentre la maggior parte delle persone sono state utilizzate solo per ottenere i soldi. Uno schema piramidale che, però, è letteralmente crollato quando i soldi non sono più bastati per coprire tutti i rimborsi. La richiesta di giudizio immediato del gip è stata messa nero su bianco ieri. Pietro Diomedi si è sempre professato innocente, la sorella Barbara aveva anche ottenuto l’annullamento dei domiciliari “perchè è indigente”. Ben presto, invece, saranno tutti giudicati. I legali del gruppo di presunti truffatori sono già al lavoro in vista di quello che potrebbe essere il round decisivo in tribunale. Roberto Diomedi è assistito dall’avvocato Antonello Garau, c’è invece Pierandrea Setzu per la sorella Barbara, il fartello Fabrizio è difeso da Dario Musino, Valentino Deidda da Luciano Cau, lo stesso avvocato che, insieme alla collega Daniela Costa difende anche Erika Lecca e Gianni Da Ros.