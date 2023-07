False attestazioni a Gesturi, 5 denunce per percezione indebita del reddito di cittadinanza.

Ieri, a Gesturi, i carabinieri della Stazione locale, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, hanno concluso una serie di verifiche sui beneficiari del reddito di cittadinanza, denunciando 5 persone per indebito percepimento, falsità ideologica e false attestazioni ad un pubblico ufficiale. In particolare, nei confronti di un cinquantenne disoccupato, noto alle forze dell’ordine, è emerso che l’uomo aveva percepito indebitamente circa 19.000 euro di ingiusti profitti, avendo dichiarato una falsa residenza anagrafica e omesso di inserire nella dichiarazione i redditi di un suo familiare convivente. Un allevatore cinquantenne invece, aveva certificato redditi inferiori a quelli reali, dimenticando di inserire nelle proprie attestazioni beni immobili e proventi delle sue attività imprenditoriali, percependo 8.500 euro non dovuti. Un trentanovenne cameriere di Gesturi, noto alle forze dell’ordine, aveva presentato all’INPS di Sanluri una dichiarazione nella quale aveva omesso di comunicare di essere stato condannato per reati in materia di stupefacenti, condizione ostativa all’ottenimento della provvidenza, riuscendo così a percepire 3.200 euro di ingiusti profitti. Una 42nne rumena, disoccupata, aveva semplicemente omesso di inserire i redditi del suo compagno convivente, percependo così 1.350 euro di ingiusti profitti e una sua connazionale 42enne, infine, dichiarando una falsa residenza anagrafica nella quale non risultavano dei familiari conviventi, è riuscita a ottenere 7850 euro certamente non dovuti.