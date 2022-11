Avrebbe dichiarato per 13 anni una falsa residenza per intascare i rimborsi chilometrici previsti dalla Asl di Oristano e dovuti per gli spostamenti, rivelatisi poi falsi. Ora Antonio Ciccia, 64 anni, medico originario di Selargius residente a Terralba, dovrà restituire 150mila euro, ovvero quanto indebitamente incassato dal 2006 al 2019. Lo ha stabilito la sezione giurisdizionale per la Sardegna della Corte di conti, mentre sulla vicenda è in corso un procedimento penale. Sono state respinte tutte le eccezioni dell’avvocato della difesa, Franco Pilia, che chiedeva almeno la prescrizione di una parte delle contestazioni. Il medico dovrà ora restituire fino all’ultimo centesimo alla Asl.

