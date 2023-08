Falsa assicurazione auto online, la vittima è una giovane quartese.

Il 9 agosto, a Quartu Sant’Elena, dopo una querela presentata da una giovane del luogo, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per truffa una 30enne di Crotone con pregiudizi di polizia a carico. La donna aveva creato un falso sito internet sfruttando il logo di una nota compagnia assicurativa e, con vari raggiri, aveva indotto la querelante a versarle la somma di 275 euro a fronte dell’emissione di una polizza assicurativa per l’autovettura poi risultata falsa e priva di alcuna validità.