Falò, balli in piazza, dolci e vernaccia: Zeddiani in festa per Santa Apollonia

Zeddiani

Nel pomeriggio la processione e la messa solenne

Ultimi appuntamenti a Zeddiani nelle tre giornate di festa in onore di Santa Apollonia: dopo il calore e il senso di comunità dato dal grande falò, che ieri ha illuminato i cielo del paese, oggi è la giornata conclusiva.

Si parte alle 16 con una processione che porterà il simulacro della santa per le vie del paese, accompagnata dalla fisarmonica di Giansilvio Pinna. Seguirà la messa solenne, dopo la quale ci saranno dolci e vernaccia per tutti. Concluderà i festeggiamenti lo spettacolo del gruppo folk Dilliriana, per ballare in allegria nella piazza della chiesa.

La manifestazione è organizzata dal comitato Leva 1963 con il supporto dell’Amministrazione comunale guidata da Claudio Pinna, dei gruppi parrocchiali e del parroco don Stefano Demontis.