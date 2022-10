Oristano

Un’ispezione della Capitaneria ha scoperto fra l’altro che il battello di emergenza era fuori uso



È scattato il fermo amministrativo per una nave battente bandiera straniera ormeggiata nel porto di Oristano, con a bordo un equipaggio di otto persone. Il provvedimento arriva dopo un’approfondita ispezione, durante la quale sono state riscontrate gravi carenze nella sicurezza. La nave non potrà ripartire se prima la compagnia armatrice non risolverà i problemi.

La squadra specializzata Port State Control della Capitaneria di porto è salita a bordo del mercantile ieri e i controlli si sono protratti sino alla tarda sera. Dai test effettuati, gli ispettori hanno scoperto che il battello di emergenza era fuori uso, rendendo pressoché impossibile abbandonare la nave in caso di emergenza. Le esercitazioni eseguite a bordo hanno dimostrato che l’equipaggio non sarebbe stato in grado di gestire l’evacuazione dalla nave o di fronteggiare un incendio a bordo. Tutte attività essenziali, previsti da normative internazionali come la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare – Solas.

La Capitaneria di porto ha scoperto che non era possibile avviare uno dei motori principali e sulla nave non funzionava regolarmente neppure il sistema di individuazione degli incendi.

Le attività ispettive rientrano nell’ambito dei controlli sul rispetto delle convenzioni nazionali e internazionali applicabili alle navi mercantili e sono tese alla costante verifica delle condizioni di sicurezza, delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati nonché alla protezione dell’ambiente marino dagli inquinamenti.

Questi controlli sono periodicamente eseguiti da militari della Guardia costiera in possesso di particolari competenze, ottenuto con un impegnativo percorso di studi di livello nazionale ed internazionale. L’impegnativa specializzazione conferisce alti standard di professionalità nell’effettuazione delle verifiche, per garantire che il trasporto marittimo avvenga in modo sicuro per i passeggeri e gli equipaggi, nel rispetto dell’ambiente marino e dei limiti di emissione in atmosfera, nonché per assicurare le adeguate condizioni di vita e lavoro a bordo.

Martedì, 11 ottobre 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.