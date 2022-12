È di pochi giorni fa l’annuncio da parte del Deputato di Fratelli d’Italia Gianni Lampis che indica l’interessamento da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini riguardo “una mia interrogazione per la realizzazione della rotonda illuminata nell’incrocio tra le strade statali 196 e 293 in località S’Acqua Cotta nel comune di Villacidro. Ci sono disponibili circa 750 mila euro e i relativi lavori saranno cantierati entro marzo 2023”.

Coincidenze, tragiche fatalità ma anche una arteria insidiosa che, troppe volte, ha ingannato gli automobilisti: da tempo viene segnalato il pericolo anche dal sindaco di Villasor Massimo Pinna. “Non sarebbe male che le corsie fossero allargate, la possibilità c’è, realizzare completamente il guard-rail poiché in molti punti è mancante. Questa strada viene percorsa ogni giorno da centinaia di automobilisti e per garantire una maggiore sicurezza sarebbero necessari degli interventi mirati.

Un’altra croce sulla strada della morte, la SS 196, che già troppe vittime segna lungo il suo percorso. L’ultima, proprio questa mattina: Fabrizio Zara, 35 anni di Arbus, che era al volante della sua Renault Clio quando ha perso il controllo del volante, finendo fuori strada e schiantandosi contro un piccolo blocco in cemento. Inutili i soccorsi, il giovane era già deceduto. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sanluri che hanno effettuato i rilievi di legge per stabilire la dinamica del sinistro.

