Fabrizio Pinna e Alessandra Cossu, il fatidico sì ai piedi del nuraghe

“Il nostro amore è iniziato proprio per “l’amore” in comune su queste “pietre”. Non potevamo scegliere luogo e compagnia migliore per il nostro SI” ha scritto ieri il serramannese Pinna. Una location particolare quella della Tomba dei giganti Sa Domu e S’Orcu, immensamente suggestiva nella sua perfetta semplicità che racchiude la storia e la cultura che i neosposi catturano in ogni loro fotografia. Girano per tutta la Sardegna insieme al loro cane Farah e immortalano, con scatti unici capaci di racchiudere tutta la bellezza dei siti più suggestivi, ogni luogo dove vanno. Hanno collezionato le immagini in un libro che non è passato inosservato a Biggers, storico, giornalista, drammaturgo e monologo vincitore dell’American Book Award e autore ed editore di dieci libri. La sua opera più recente è In Sardinia: An Unexpected Journey in Italy, una storia culturale e un diario di viaggio dell’isola.

E come è nato il loro amore, allo stesso modo è stato suggellato innanzi a quelle “pietre” che hanno fatto da testimoni di nozze per il fatidico si.