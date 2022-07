FABIO FISH A RADIO ZAMPETTA SARDA:” LE MEDUSE, RISPETTIAMOLE SEMPRE!”

In quest’ ultimo periodo c’ è stato un aumento di visibilità delle meduse, a causa delle mareggiate, del tempo che cambia, dell’aumento della temperatura.

Fabio Fish, fotografo amatoriale di subacquea, oltre a essere un nostro collaborare, vuole fare un po’ di chiarezza e ordine:

“Le meduse sono esseri che popolano le acque del mare da sempre, e quando aumentano le persone si spaventano, ma ricordiamoci che dobbiamo averne sempre rispetto.

Ci sono diverse specie, tra le più comuni nei nostri mari ricordiamo:

Cassiopea mediterranea (Cotylorhiza tuberculata) è gialla, ha una specie di cappello con pallini colorati, ed è la meno urticante di tutti.

Il Polmone di mare (Rhizostoma pulmo) è bianca e raggiunge anche i 60 cm di lunghezza, ha un piccolo contorno blu che la rende elegante, molto meno urticante di quella luminosa. I bagnanti i giorni scorsi hanno infilzato con la punta delle canne questo tipo di meduse, tipo un ” SALVIAMO TUTTI!” Ma questi comportamenti non vanno bene.

La Medusa luminosa (Pelagia noctiluca) è la più piccola, di colore violaceo quasi fluorescente è la più urticante di tutti,

ha nei tentacoli delle piccole sacche che contengono un liquido urticante.

Vedere i bagnanti portarle fuori per ucciderle non è un bello spettacolo, bisogna rispettarle in quanto abitanti del mare.”

Fabio invita tutti i bagnanti a rispettare tutti gli esseri viventi che popolano i mari, dal granchietto alla stella di mare, che se viene tolta dall’ acqua, anche per uno scatto, è condannata alla morte.

Infine lancia un messaggio al rispetto delle conchiglie e della sabbia, e a non riempire bottigliette per portare a casa un souvenir che ne comprometterebbe l’equilibrio naturale e l’impoverimento della spiagge oltre al pagamento di una sanzione.

Per chi volesse ammirare le meduse si può cliccare sul link che segue, farete un bellissimo viaggio nei fondali del mare sardo in compagnia di Fabio Fish, che ringraziamo e che potete seguire su Fb e Instagram nelle pagine omonime:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05F395x6zZMwHvZ6GSfkWK16cFzCim2XYeZ7CZKhrwWnG2kAoev78FmXFis4B7tgLl&id=100063466426110

L'articolo Fabio Fish a Radio Zampetta Sarda: “Rispettiamo sempre le meduse” proviene da Casteddu On line.