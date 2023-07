Fabi, Angelini, Carocci e Ilaria Porceddu a festival MEDinART - Notizie

Ritorna a Samassi l'appuntamento con il MEDinART, il festival di terra, musica e arte quest'anno alla sua ottava edizione. Dal 28 luglio al 2 agosto tra la piazza San Geminiano e la sede dell'Associazione internazionale Città della Terra cruda si articolerà una quattro giorni all'insegna di musica, cinema, teatro, giocoleria, aree riservate ai bambini, agli espositori e allo sport, aree design e ancora installazioni, proiezioni video e workshop.

Tra gli ospiti i cantautori Niccolò Fabi (per un incontro/racconto), Roberto Angelini, Luca Carocci, Ilaria Porceddu, il musicista e compositore Emanuele Contis, lo scrittore Flavio Soriga e il musicista Renzo Cugis, l'illustratore Riccardo Atzeni, la Seuinstreet Band e l'artista di strada Francesco De Franceschis, tra gli altri.

Cambiamenti è il titolo dell'edizione di quest'anno, un tema portante che germoglia dopo la pausa forzata determinata dalla pandemia, e che permetterà - sottolineano gli organizzatori - di riflettere profondamente sul senso dell'educazione al cambiamento, e sulla preparazione nei confronti della naturale trasformazione, per ristrutturarsi e rigenerarsi, creando qualcosa di diverso, con l'obiettivo di declinarlo sempre come profondo valore. "Il cambiamento è fondamentale nella vita e nell'arte - spiega il direttore artistico del festival Emanuele Contis -. È un elemento su cui costruire e a cui si rende necessario abituarsi per vivere più serenamente tutto ciò che l'evoluzione della vita ci porta ad affrontare. Questo è il valore fondamentale. Più di ogni altra precedente edizione la realizzazione di questa è stata una sfida, il sostegno dell'Amministrazione comunale, che da subito ha creduto e voluto il progetto, è stato un grande supporto".

MEDinART prenderà il via venerdì 28 con il laboratorio "Il mio canto libero" a cura di Ilaria Porceddu e Indirizzo d'Autore in collaborazione con Panta Rei Sardegna: nella sede della Città Internazionale della Terra Cruda, dalle 10.30 la cantautrice incontrerà poeti e giovani samassesi per dare vita a una canzone che verrà presentata nella serata finale del festival.

