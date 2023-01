Cagliari

Utilizzava tubi da idraulica, ma le pistole erano perfettamente funzionanti

Nella sua casa aveva allestito un vero e proprio laboratorio e custodiva un arsenale di armi clandestine: 2 pistole fabbricate a mano e 11 cartucce calibro 20 e 28, tutte pronte per sparare, insieme ad altre componenti che sarebbero state assemblate per migliorarle o costruire nuove armi artigianali.

In carcere è finito un uomo di 61 anni di Villanovafranca, piccolo centro della Marmilla.

Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della locale Stazione dopo che a casa sua, appunto, hanno scoperto un vero e proprio laboratorio dove riusciva a costruire le varie armi: le ideava utilizzando tubi di ferro da idraulica, creando percussore, canna, tiretti di armamento e impugnatura, il tutto saldato e avvitato in modo perfetto, quindi rendendole offensive.

I carabinieri della Compagnia di Sanluri tenevano da alcuni giorni d’occhio l’uomo, già noto alla giustizia, e oggi sono intervenuti per eseguire un controllo secondo l’art. 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per il sospetto che in un locale fossero nascoste delle armi.

Le due pistole “home made”, hanno fatto sapere i carabinieri, sono ad avancarica, a colpo singolo, sicuramente letali, prive di qualsiasi sicura quindi molto pericolose anche per chi li avrebbe potute maneggiare. Le si sarebbe potute utilizzare per delitti efferati o anche solo per atti intimidatori.

L’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di armi e tradotto dai carabinieri presso la Casa Circondariale di Uta. L’arresto è stato convalidato ora si trova agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Venerdì, 27 gennaio 2023