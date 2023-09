Fa visita a un parente in carcere con dosi di hashish nascoste in bocca

Uta

Scoperta da Leo, un labrador della squadra cinofila, e bloccata dalla polizia penitenziaria

Ha cercato di portare delle dosi di droga, nascondendole in bocca, a un familiare detenuto nel carcere di Uta. Ma è stata scoperta grazie a Leo, un labrador del gruppo cinofili di polizia penitenziaria del carcere di Nuoro, e bloccata dagli agenti.

A dare la notizia è Luca Fais, segretario regionale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria, il Sappe. “Ancora una brillante operazione al carcere di Uta, dove la polizia penitenziaria ha trovato una ragazza con in bocca un involucro contenente hashish, destinato ad un familiare detenuto. All’atto dell’ingresso per effettuare il colloquio il cane antidroga Leo ha dato chiari segnali e la donna è stata fermata e segnalata all’Autorità giudiziaria. Il Sappe si complimenta per la brillante operazione eseguita dai colleghi, con l’auspicio che in Sardegna vengano incrementati momenti di formazione sul tema del contrasto e l’introduzione di stupefacenti e cellulari all’interno degli istituti penitenziari”.

Donato Capece, segretario generale del Sappe, ricorda che “ogni giorno la polizia penitenziaria porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che dentro le carceri italiane si diffonda l’illecita introduzione ed il possesso di telefoni cellulari, nonché lo spaccio sempre più capillare e drammatico, stante anche l’alto numero di tossicodipendenti tra i detenuti, di sostanze stupefacenti. Auspico che l’Amministrazione penitenziaria promuova ed intensifichi momenti di formazione ed aggiornamento professionale per il personale di polizia penitenziaria di tutta la regione, in particolare sui temi – come quelli del contrasto all’introduzione di droga e telefonini cellulari in carcere – maggiormente utili alla quotidianità operativa dei baschi azzurri.”

Capece non fa sconti al capo dell’Amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo: “Ogni giorno, in un qualsiasi carcere italiano, succede qualcosa. E Russo non ci incontra e non fa nulla, quando invece dovrebbe intervenire con urgenza sulla gestione dei detenuti stranieri, dei malati psichiatrici, della riorganizzazione istituti, della riforma della media sicurezza. A lui rinnoviamo la richiesta dell’immediata applicazione dell’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi”.

Sabato, 2 settembre 2023