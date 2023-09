Fa una diretta Facebook mentre guida: feriti una mamma e due bimbi

Dopo l’episodio tremendo di qualche settimana fa a Casal Palocco, quando morì un bimbo di 5 anni, ancora un incidente dettato dalla smania di postare e condividere.

Un 30enne marocchino era alla guida della sua Audi sulla strada provinciale di Santa Cecilia ad Alatri quando, mentre faceva una diretta Facebook, è finito sulla corsia opposta e si è scontrato con un’altra auto, una Nissan con a bordo una donna di 44 anni e i suoi due bimbi di 7 e 5 anni. Fortunatamente, nessuno è in pericolo di vita. La piccola di 5 anni, che ha riportato le ferite più gravi, è stata operata al braccio al Bambin Gesù di Roma, dove era stata trasportata in elicottero. Il terribile momento dello schianto è stato ripreso dallo stesso 30enne in diretta e ora tutto è al vaglio degli inquirenti. È già confermato che il conducente è risultato positivo ad alcool e droga ed è accusato di tentato omicidio stradale.