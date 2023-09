Fa man bassa di deodoranti in negozio, ben 18 confezioni. Arrestato dai carabinieri per furto

Cagliari

L’uomo aveva precedenti

Ha fatto man bassa di deodoranti: ben 18 confezioni sottratte dallo scaffale e nascoste in uno zainetto. Poi è uscito dal negozio senza passare alla cassa. Il personale del magazzino Maury,s di via Monastir a Cagliari, però lo teneva d’occhio, si è accorto del furto ed ha chiamato i carabinieri.

L’uomo è stato bloccato dai militari in flagranza di reato per furto aggravato.

Disoccupato, 50 anni, di origini siciliane, domiciliato a Cagliari, era già noto per analoghe vicende giudiziarie.

I deodoranti, 69 euro il valore, sono stati restituiti al negozio e per l’uomo sono scattati agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza in Tribunale col rito della direttissima.

