Fa il pieno all’auto con la carta carburante del Comune di Ossi: arrestato un benzinaio.

I carabinieri della Stazione di Ossi hanno arrestato in flagranza un uomo di 70 anni, gestore di un distributore del paese, per furto aggravato. I militari hanno controllato l’uomo mentre riforniva di carburante la propria auto con l’utilizzo di una tanica, particolare che li ha insospettiti. Dopo l’identificazione, alla quale si è giunti anche grazie al contributo fornito dall’azienda proprietaria del distributore, i successivi controlli hanno permesso di ricostruire come l’uomo, per rifornire la sua auto, abbia utilizzato la carta carburante in uso al Comune di Ossi. Sono in corso ulteriori indagini per verificare eventuali passate sottrazioni illecite.