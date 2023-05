F2i va avanti su fusione scali sardi e Regione ribadisce il no - Sardegna

F2i non ferma il progetto di fusione degli aeroporti del nord Sardegna, nonostante il no della Regione, ribadito anche nell'incontro infuocato della scorsa settimana al ministero. Questa mattina l'assemblea dei soci della Sogeaal, che gestisce l'aeroporto di Alghero, ha approvato il progetto di fusione con la Geasar, società di gestione dello scalo di Olbia, con il parere contrario della Regione. Alle 16 l'analogo incontro degli azionisti della Geasar, che replicherà l'esito di Alghero.

All'assemblea c'era lo stesso assessore dei Trasporti Antonio Moro, che ha ribadito la posizione della Regione (che detiene il 23,06% delle quote azionarie, la Sfirs il 5,69%) chiedendo al socio di maggioranza, F2i Ligantia, "di sospendere la deliberazione e aggiornare la riunione tra 60 giorni, il 28 luglio prossimo, per poter valutare approfonditamente tutta la documentazione, a tutela degli interessi pubblici".

Moro ha ricordato il parere dell'Enac: "Considerato che per preminente sopraggiunte ragioni di interesse pubblico l'Enac può disporre la revoca della concessione degli affidamenti aeroportuali demaniali di Alghero e Olbia - ha evidenziato - e che il diniego dell'Enac, dettato a tutela di un interesse generale che trascende gli interessi dei soci, potrebbe determinare la nullità delle assumendo delibere di fusione, la Regione esprime parere non favorevole al progetto di fusione del quale non condivide il percorso tecnico-amministrativo per giungere alla definizione della compagine della nuova società".

L'assessore è tornato sulla questione delle quote spettanti alla Regione a fusione avvenuta, che non "sarebbero, per nulla, rappresentative del concreto e fattivo contributo che la Regione Sardegna assicura a tutte le società aeroportuali finanziando in maniera significativa gli investimenti sulle infrastrutture e sottoscrivendo contratti pluriennali di pubblicità e di prestazioni di servizi in modo da assicurare loro quella quota dei cosiddetti ricavi 'non aviation', in assenza dei quali non sarebbe possibile sottoscrivere gli accordi con importanti compagnie aeree".



