Expo delle diaspore, quattro giorni di eventi a Cagliari - Sardegna

Quattro giornate di incontri, manifestazioni, laboratori interculturali, degustazioni multietniche e spettacoli che, nello scenario di Monte Claro a Cagliari, dall'1 al 4 giugno, racconteranno il mondo di IDexpo, International Diasporas Expo. "E' la prima edizione - ha detto nella conferenza stampa Elizabeth Rijo, presidente del Co.D.I.Sard, coordinamento diaspore in Sardegna - una manifestazione con cui ci poniamo l'obiettivo di cambiare la narrazione del mondo dei migranti. In Sardegna, dove vivo da 21 anni, risiedono 51.426 migranti, al 2020, che rappresentano il 3,2% della popolazione sarda e l'1% della popolazione nazionale. Vogliamo parlare di questo mondo, del contributo complessivo che offre alla società sarda, nel suo insieme, in un'ottica di inclusione e condivisione del vivere sociale e civile. Idexpo non sarà solo la rappresentazione etnica, gastronomica e folclorica delle specificità dei migranti, ma occasione per un confronto a tutto campo fra culture, produzioni artistiche e attività imprenditoriali".

Si comincia giovedì 1 giugno, alle 10, con un convegno al Business Center dell'aerporto di Cagliari-Elmas, sul tema "La diaspora nel tessuto economico socio-culturale sardo": previsti gli interventi di Marco Sechi, responsabile dell'area migrazione della Regione; Carlo Pilia, docente di Diritto Privato Università di Cagliari; Felix Adandedjan, presidente Associazione Gno'Nu; Stefania Star Mesidòr; Glenn Tecson, presidente Associazione Colors Of Life; Serhiy Mozhovyy, presidente Associazione Ucraina Sardegna Unite per la Pace. In attesa di conferma la partecipazione di altre personalità e rappresentanze istituzionali. Tutte le altre manifestazioni, ad ingresso gratuito sino al 4 giugno, avranno luogo nel Parco di Monte Claro, ogni giorno dalle 10 alle 23. Ogni giornata sarà dedicata ai migranti di un Continente: il 2 giugno sarà protagonista l'Africa, il 3 l'America e il 4 l'Eurasia.



Fonte: Ansa Sardegna