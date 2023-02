Ex maresciallo trovato senza vita nel suo ovile a Tertenia: morte naturale

Drammatica scoperta nelle campagne di Tertenia, in Sardegna. un ex maresciallo, Gino Leoni, è stato trovato senza vita vicino al suo podere dove si prendeva cura dei suoi animali. L’esito delle verifiche eseguite dal medico legale, chiamato dai carabinieri della compagnia di Jerzu, non hanno lasciato dubbi, come riporta L’Unione: nessuna morte violenta, Leoni è stato stroncato da un malore improvviso.

I familiari non avevano sue notizie da quale giorno. Il funerale, presumibilmente, sarà celebrato lunedì.