Ex allievi di Don Bosco ad Arborea, un incontro al mese per ritrovarsi in comunità

Programmi La prima iniziativa del nuovo direttivo dell'associazione

Un gruppo di soci dell'Unione Ex allievi di Don Bosco di Arborea

Arborea

La prima iniziativa del nuovo direttivo dell’associazione

Stare insieme per confrontarsi e vivere in pieno gli insegnamenti di San Giovanni Bosco. Questo l’obiettivo del primo progetto del neoeletto consiglio direttivo dell’Unione ex allievi di Don Bosco di Arborea, con l’istituzione di un incontro mensile all’insegna della vita di comunità.

“Come ci ha trasmesso San Don Bosco è importante vedersi e parlare”, ha spiegato il presidente dell’associazione, Marco Pinna. “Vogliamo riunire i nostri ex allievi per poter coinvolgere le famiglie e i loro ragazzi, per poter comprendere a pieno quali siano le loro esigenze e avere nuovi spunti di riflessione”.

La data scelta per gli incontri è l’ultimo sabato del mese, già a partire dal 25 febbraio: dopo la partecipazione alla messa nella parrocchia di riferimento del Santissimo Redentore di Arborea, in piazza Maria Ausiliatrice, è prevista una serata conviviale.

La storia dell’associazione Ex allievi è legata a doppio filo con la comunità di Arborea. “L’Unione nel nostro paese nasce circa 50 o 60 anni fa, riunendo le persone che avevano frequentato le scuole dei Salesiani e inserendosi nella Federazione nazionale”, ha spiegato il presidente. “Quella dei salesiani è una bella realtà ad Arborea: contiamo ben 120 ragazzi nella squadra di calcio, nonostante sia sempre più difficile coinvolgere le nuove generazioni”.

“A causa dello stop forzato per la pandemia, purtroppo abbiamo perso alcuni dei nostri soci”, ha concluso Pinna, “dunque questi incontri vogliono essere un modo per ritrovarsi ancora e fare da fucina d’idee per nuove iniziative, convegni e incontri con le scuole”.

Lunedì, 20 febbraio 2023

commenta