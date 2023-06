Evitò il suicidio di un ragazzo, premiato autista bus a Sassari - Sardegna

Nel 2021, mentre era alla guida del bus linea 25 dell'Aziada trasporti pubblici, salvò un ragazzo che pensava di suicidarsi lanciandosi dal ponte di Rosello, nel centro di Sassari. Per quel gesto oggi Antonio Denau, autista dell'Azienda trasporti pubblici di Sassari, è stato premiato dal sindaco, Nanni Campus, e dal presidente dell'Atp, Paolo Depperu, che gli hanno consegnato una medaglia al merito civile.

Il 15 ottobre 2021 Denau mentre transitava con il bus sul ponte di Rosello, vide un giovane che tentava di scavalcare la ringhiera per gettarsi nel vuoto. L'autista non esitò un attimo: fermò il mezzo accostando a bordo strada, scese e si avvicinò a quel ragazzo. Tendendogli le braccia come appiglio sicuro, gli parlò come a un figlio: "C'è tanta gente che ti vuole bene, io ti voglio bene".

Sentendo quelle parole il ragazzo tentennò e Antonio Denau lo strinse a sé con tutta la sua forza per impedirgli di buttarsi.

Arrivarono altre persone in aiuto e infine un'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine, che si presero cura del giovane.

"Il gesto altruistico del signor Denau ha commosso tutta l'azienda. Credo che oggigiorno sia più facile voltarsi dall'altra parte, non occuparsi di ciò che accade attorno, guardare gli eventi che ci accadono davanti come se filtrati dallo schermo di uno smartphone, esattamente come se non ci riguardasse direttamente" ha commentato Depperu. "A nome di tutta l'azienda Atp esprimo al nostro autista la nostra più profonda gratitudine".



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna