Evasione totale per 300 mila euro scoperta dai finanzieri di Arbatax: nei guai una pizzeria

L’attività a tutela delle entrate dello Stato ha portato i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Arbatax ad individuare l’ennesimo caso di evasore totale.

L’azienda, sebbene negli anni avesse emesso gli scontrini fiscali ai propri clienti, utilizzava un misuratore fiscale non collegato in rete e, di conseguenza, non trasmetteva i dati degli incassi all’Agenzia delle Entrate. Dal 1 gennaio 2022, infatti, vi è l’obbligo di utilizzo di misuratori fiscali dotati di collegamento con l’Agenzia delle Entrate, con l’emissione dello scontrino elettronico.

L’azione ispettiva, mirata alla ricostruzione minuziosa del volume d’affari dell’attività commerciale – una pizzeria situata in un comune dell’Ogliastra – si è basata principalmente sull’esame dei dati presenti nel misuratore fiscale utilizzato e mediante l’incrocio dei dati segnalati dai fornitori.

Le attività condotte hanno consentito di far emergere, nel periodo dal 2018 al 2021, oltre all’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, ricavi occultati alla tassazione per quasi 300.000 euro e violazioni all’IVA per circa 30.000 euro.