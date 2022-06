Oristano

Operazione della Guardia di finanza

Beni per 16,7 milioni di euro, tra immobili, terreni, partecipazioni societarie, auto, beni di lusso e rapporti finanziari e bancari, sono stati sequestrati dalle Fiamme gialle a un gruppo imprenditoriale attivo in Sardegna, in particolare nel commercio all’ingrosso di alimenti surgelati, e che fa capo a una famiglia dell’Oristanese.

In oltre 30 anni gli indagati, secondo quanto accertato dai finanzieri, erano riusciti ad accumulare ingenti ricchezze illecite e avevano un tenore di vita sproporzionato rispetto a quanto dichiarato ufficialmente al fisco.

La misura di prevenzione patrimoniale è stata disposta dalla I sezione penale del tribunale di Cagliari, dopo un’indagine per evasione fiscale che la procura ha affidato al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari.

Indagini bancarie e patrimoniali mirate, estese anche all’estero, hanno rivelato quella che gli investigatori definiscono un “sistematica e reiterata” evasione delle imposte.

Il patrimonio sequestrato è riconducibile, in particolare, a un imprenditore di Oristano già coinvolto in reati a sfondo patrimoniale di carattere tributario e fallimentare, oltre che ai suoi familiari: in passato gli erano stati contestati la bancarotta fraudolenta e l’uso di fatture false per operazioni inesistenti.

Il sequestro è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Oristano, in collaborazione con ufficiali giudiziari dell’Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti (Unep) del tribunale di Oristano, considerando la presenza dei destinatari del provvedimento all’interno di alcune delle abitazioni da sottoporre a sequestro.

Beni e aziende saranno affidati a un amministratore giudiziario. (AGI)

Martedì, 21 giugno 2022