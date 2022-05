Ieri a Villacidro, nel corso di un mirato servizio preventivo finalizzato al controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari e a misure alternative alla detenzione in carcere, i carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto in flagranza, per il reato di evasione, un 26enne del luogo, noto alle forze dell’ordine, sorvegliato speciale. Questi, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo tramite braccialetto elettronico, al momento del controllo non è stato rintracciato presso il proprio domicilio. Le immediate ricerche hanno permesso di individuare l’evaso in agro del comune di Arbus. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione ancora in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di oggi presso il palazzo di giustizia di Cagliari.

