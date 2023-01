Per tali motivi, l’uomo è stato denunciato per evasione e come disposto dal GIP del Tribunale di Oristano, arrestato e condotto presso la casa di reclusione di Oristano/Massama.

Per ben quattro volte, nell’arco di appena due mesi, è stato trovato fuori dalla sua abitazione e ogni volta ha giustificato tali violazioni con scuse differenti, quali il doversi recare al pronto soccorso per supposti malori o il dover denunciare presso gli uffici di polizia presunti reati subiti.

L’uomo, arrestato dalla Squadra Mobile lo scorso novembre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito della convalida dell’arresto, era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, ma, incurante delle prescrizioni previste a suo carico, ha in più occasioni violato la misura, allontanandosi ripetute volte dal suo domicilio senza l’autorizzazione del Giudice.

La polizia di Oristano, su disposizione della Procura della Repubblica, ha tratto in arresto un uomo di 46 anni residente nell’oristanese, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per aver ripetutamente violato le prescrizioni che la misura impone.

Evade dai domiciliari 4 volte in 2 mesi: carcere per un 46enne dell’Oristanese.

