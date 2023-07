Evade a Quartu nonostante il braccialetto elettronico, 34enne ritrovato a Flumini finisce nuovamente nei guai

Quartu Sant’Elena – località Flumini di Quartu Sant’Elena, ore 23.00, presso abitazione privata sita in via Is Amnostus, i Carabinieri della locale Stazione temporanea estiva, coadiuvati da quelli della Stazione di QuartuSant’Elena, hanno arrestato in flagranza di reato per evasione un 34enne, disoccupato, loro vecchia conoscenza, in atto sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in quanto trovato fuori dal proprio domicilio dopo che il dispositivo di controllo aveva dato l’allarme. L’arrestato è stato tradotto presso la camera di sicurezza della Stazione di Cagliari-Villanova, in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata di oggi presso il palazzo di giustizia di Cagliari.