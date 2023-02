Eva, Giuggiola, Casper e Ghost aspettano una famiglia per la vita: appello a Radio Zampetta Sarda

SALVIAMO DAL CANILE QUATTRO CUCCIOLI IN CERCA DI UNA FAMIGLIA. L’appello di Ines Grace, dell’Associazione Anima e Coros nel disperato tentativo di evitare l’ingresso in canile a 4 cuccioli. Tra pochi giorni si apriranno i cancelli del canile, lo stallo finirà e dalla libertà, dal giocare e poggiare i loro piccoli cuscinetti sull’erbetta fresca sotto il cielo azzurro, tutto si trasformerà in una base di cemento con un alto soffitto grigio. Eva, Giuggiola, Casper e Ghost aspettano una famiglia per la vita, la vostra tata questa volta non è riuscita a regalarvi un futuro, fa troppo male. Sono la gioia fatta a cucciolo, per favore aiutate con le condivisioni, adottabili in Sardegna e Centro nord Italia. PER INFO INES 371 1551150

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog

Fonte: Casteddu on line