Europei: maxi schermo in piazza a Santa Giusta per l’esordio dell’Italia con la Turchia

Iniziativa della Consulta giovani: “Riviviamo il piacere di stare in compagnia”

Un maxi schermo in piazza per tornare alla normalità tifando insieme per la nazionale agli europei. È l’iniziativa promossa dalla Consulta giovani di Santa Giusta.

Appuntamento domani, alle 21, in piazza Othoca per Turchia-Italia.

“Quest’estate vogliamo rivivere il piacere di stare in compagnia”, spiegano i giovani del paese, che assicurano, “L’evento seguirà tutte le norme anti Covid previste dal DPCM”.