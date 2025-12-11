Europa League, Celtic-Roma 0-0 e Celta Vigo-Bologna 0-0 - Diretta

Serata di Europa League per Roma e Bologna. Oggi, giovedì 11 dicembre, i giallorossi volano in Scozia per sfidare il Celtic, mentre i rossoblù sono impegnati in Spagna contro il Celta Vigo, nella sesta giornata della seconda competizione continentale. La squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta 1-0 contro il Cagliari in campionato, mentre quella di Italiano ha pareggiato per 1-1 all'Olimpico contro la Lazio.

Nella prossima giornata di Europa League la Roma ospiterà lo Stoccarda, mentre il Bologna se la vedrà al Dall'Ara con il Celtic.